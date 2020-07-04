الري السودانية تصدر بيانا حول الاجتماع الثامن لمفاوضات سد النهضة

قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، إن اجتماعي الفرق الفنية والقانونية في مصر والسودان وإثيوبيا، أمس الجمعة، شهد اتفاقا على إعداد مصفوفة بمقترحات الدول الثلاث، والنظر في إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية بشأن سد النهضة.

وأضافت الوزارة السودانية، في بيان لها صباح السبت، أنه: "بصفة عامة، هناك تقدم في بعض القضايا الفنية من خلال المقترحات المقدمة، أما في الجوانب القانونية فقد جرى النقاش حول عدد من القضايا الجوهرية بينها إلزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاعات، وعلاقة هذه الاتفاقية باتفاقيات المياه السابقة في حوض النيل".

وتابعت: "كما دار نقاش مستفيض حول مشروعات التنمية المستقبلية على النيل الأزرق وعلاقتها باستخدامات المياه بين الدول الثلاث".

وذكر البيان أن التفاوض "تم في جو من التفاهم المتبادل"، مضيفًا أن الاجتماعات شهدت تقديم الدول الثلاث لمقترحاتها لحل القضايا العالقة بشقيها الفني والقانوني، ويشمل ذلك المعالجات التي يمكن اتباعها اثناء فترات الجفاف الممتد، وطريقة إعادة الملء لبحيرة سد النهضة مع الوضع في الاعتبار مستوى الجفاف في حوض النيل كما تطرق النقاش إلى التغير اليومي الأقصى في التصريفات من سد النهضة.

ونوه إلى عقد اجتماع ثلاثي برئاسة وزراء المياه يوم الأحد حسب جدول التفاوض المتفق عليه بينما تعقد اليوم السبت اجتماعات ثنائية مع الخبراء.