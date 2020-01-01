عميدة حاسبات عين شمس: 750 طالبا وطالبة بالامتحانات النهائية موزعين على 35 لجنة

بدر: طاقم طبي بالكلية للطوارئ.. وتقسيم الامتحانات على ٣ فترات للتباعد



انطلقت صباح اليوم، امتحانات طلاب السنة النهائية بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، والتي من المقرر استمرارها حتى 25 من يوليو الجاري.

وأجرت الدكتور نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، جولة تفقدية للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة الطلاب والأطقم الإدارية و أعضاء هيئة التدريس، بحضور الدكتورة هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأوضحت بدر، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يخوضون الامتحانات النهائية يبلغ 750 طالبا وطالبة موزعين على 35 لجنة بواقع 3 فترات.

وأكدت أن هناك طاقم طبي على أعلى مستوى داخل الكلية مقسم على فريقين أحدهما يقوم بالمرور المستمر داخل اللجان طوال مدة الامتحان للاطمئنان على سلامة الطلاب والأخر داخل العيادة لاستقبال أية حالات قد تحتاج للرعاية الطبية.

وأشارت إلى توفير 3 مسارات لدخول وخروج الطلاب، بالإضافة إلى مدخل خاص بأعضاء هيئة التدريس، مع وجود أطقم من الإداريين والأمن الإداري لتوجيه الطلاب للوصول للجانهم الامتحانية في سهولة ويسر مع الحفاظ على المسافات الآمنة، كما يتم قياس الحرارة للطلاب وتوفير المطهرات للاستخدام المباشر قبل دخول اللجان.