إلزام طالبى الترشح بتقديم نتيجة الكشف الطبى وتحاليل المخدارت وإقرار بعدم صدور أحكام قضائية ضدهم

تشكيل قضائى للجان تلقى الطلبات بالمحاكم الابتدائية.. و4 مقار لتلقى طلبات القوائم



تفتح لجان متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ أبوابها فى 27 محكمة ابتدائية، ابتداء من صباح اليوم وتستمر على مدى أسبوع، أمام الرغبين فى الترشح فى الانتخابات التى من المقرر أن تجرى خارج البلاد يومى الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس المقبل، وفى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس.

وعلى مدى الأسبوع الماضى، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من القرارات التى تنظم عملية تلقى طلبات الترشح، بدأتها الهيئة بالقرار رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠، بشأن توقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ، ذلك القرار الذى كلف طالب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالتقدم لتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات، وذلك بالمستشفيات والمعامل التى حددتها وزارة الصحة، والمتمثلة فى 80 مستشفى عاما وتعليميا وتخصصيا منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تحديد المعامل المركزية بوزارة الصحة وفروعها بعدد من المحافظات لتتولى مهمة إجراء تحاليل المخدرات والمسكرات.

كما صدر قرار الهيئة 36 لسنة 2020، مكملا لقرار فتح باب الترشح فى الانتخبابات، ونص على إلزام طالبى الترشح تقديم رفق مستندات الترشح نتيجة الكشف الطبى وتحاليل المخدرات والمسكرات، بالإضافة إلى إقرار بعدم صدور أحكام ضدهم.

وتنظيما لمرحلة تلقى طلبات الترشح، أصدرت الهيئة القرار رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل ومهام لجان متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح فى الانتخابات، والذى نص على أن يجرى تشكيل تلك اللجان برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بكل دائرة وعضوية السادة القضاة والمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى.

وبين القرار مهام تلك اللجان فى تلقى طلبات الترشح خلال الفترة المحددة لذلك ابتداء من الساعة اليوم وحتى الساعة يوم السبت الموافق ١٨ يوليو الحالى، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء المستندات اللازمة، وتسليمها للجنة فحص طلبات الترشح، وكذا منح كل مترشح شهادة تفيد قيده بقاعدة بيانات الناخبين من عدمه.

وارتباطا بالقرار السابق، أصدرت الهيئة القرار رقم 61 لسنة ٢٠٢٠ بتحديد المحاكم المختصة بتلقى طلبات الترشح فى الانتخابات، وحدد القرار ٢٧ محكمة ابتدائية بمختلف المحافظات لتلقى تلك طلبات الترشح على النظام الفردى، منها محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بالنسبة لمرشحى القاهرة، ومحكمة شمال بنها الابتدائية بالقليوبية، ومحكمة جنوب المنصورة الابتدائية بالغربية، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بالمنوفية، ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية بالجيزة، بالإضافة إلى جميع المحاكم الابتدائية بمختلف المحافظات.

أما تلقى طلبات الترشح وفقا لنظام القوائم فحددت الهيئة له ٤ محاكم، وفقا لتقسيم دوائر انتخابات القوائم الوارد فى قانون مجلس الشيوخ، حيث تتمثل هذه المحاكم فى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، والتى ستتلقى طلبات الترشح من الدائرة الأولى «قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا» ومقرها مديرية أمن القاهرة، ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية «قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد» ومقرها مديرية أمن الجيزة، ومحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية «قطاع شرق الدلتا» ومقرها مديرية أمن الشرقية، وأخيرا محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية «قطاع غرب الدلتا» ومقرها مديرية أمن الإسكندرية.