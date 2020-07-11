العمليات المشتركة بالعراق تعلن فرض السيطرة على منفذي مندلي والمنذرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم السبت، فرض السيطرة على منفذي مندلي والمنذرية.

وقالت القيادة -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- "إنه بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبالتزامن مع انطلاق عمليات أبطال العراق/ المرحلة الرابعة، دخلت قوات الرد السريع والحشد الشعبي منفذي (مندلي والمنذرية) الحدوديين وفرضت السيطرة عليهما بشكل كامل وتفتيشهما".

وأضافت أنه تم تخصيص قوات نخبة لمسكهما بشكل دائم لمكافحة الفساد والقضاء عليه وتطبيق الإجراءات بانسيابية ووفقاً للقانون، وفرض هيبة الدولة.