إزالة 11 مفحمة بقرية قومبانية أبو قير في كفر الدوار

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق رئيس المدينة، حملاتها لإزالة المفاحم بنطاق القرى التابعة للمركز.

وأسفرت الحملة عن إزالة ١١ مفحمة بنطاق قرية قومبانية أبو قير، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق والتعاون مع الوحدة القروية بقومبانية أبو قير برئاسة عايدة إبراهيم، ومن خلال إدارة البيئة بالوحدة.

ومن جانبه وجه "مرزوق" باستمرار الحملات لإزالة كافة المفاحم بقرى المركز، نظرًا لعملها بالمخالفة للاشتراطات البيئية، وتأثيرها السلبي على البيئة والمواطنين.