رئيس الوزراء الإسرائيلي: اللبنانيون يدفعون ثمنا باهظا بسبب استيلاء إيران على دولتهم

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قال رئيس الوزراء بينيت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية:"الدولة اللبنانية توجد على حافة الانهيار, مثلها مثل جميع الدول التي تستولي عليها إيران وهذه المرة المواطنون اللبنانيون يدفعون الثمن. يجب الفهم أن اللبنانيين يدفعون ثمنا باهظا بسبب استيلاء إيران على دولتهم.
— رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) July 11, 2021
قال رئيس الوزراء بينيت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية:"الدولة اللبنانية توجد على حافة الانهيار, مثلها مثل جميع الدول التي تستولي عليها إيران وهذه المرة المواطنون اللبنانيون يدفعون الثمن. يجب الفهم أن اللبنانيين يدفعون ثمنا باهظا بسبب استيلاء إيران على دولتهم.