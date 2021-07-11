رئيس الوزراء الإسرائيلي: اللبنانيون يدفعون ثمنا باهظا بسبب استيلاء إيران على دولتهم



وأوضح بينيت، في تصريحات أدلى بها في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، صباح الأحد، أن المواطنين اللبنانيين يدفعون ثمنًا باهظًا بسبب استيلاء إيران على دولتهم.



وأضاف: «نتابع الأوضاع هناك عن كثب، أنا ووزير الدفاع ووزير الخارجية، وسنبقى على أهبة الاستعداد، قوات جيش الدفاع والشرطة ضبطت أمس مسدسات بقيمة ملايين الشواكل تم تهريبها إلى إسرائيل وهذا مجرد مثال واحد من بين العديد، سنواصل المتابعة».





