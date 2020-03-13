 1980 إصابة جديدة بكورونا في باكستان.. والحصيلة تقفز إلى 2ر973 ألف حالة - بوابة الشروق
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1980 إصابة جديدة بكورونا في باكستان.. والحصيلة تقفز إلى 2ر973 ألف حالة

د ب أ
نشر في: الأحد 11 يوليه 2021 - 8:42 ص | آخر تحديث: الأحد 11 يوليه 2021 - 8:42 ص

سجلت باكستان 1980 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 973 ألفا و284 شخصا.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما نشرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، اليوم /الأحد/ - بأن البلاد سجلت 27 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و582 حالة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 913 ألفا و203 حالات، بعدما تماثلت 908 حالات للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة.


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