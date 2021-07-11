 إجمالي جرعات لقاحات كورونا المعطاة في الصين يتجاوز الـ1.370 مليار - بوابة الشروق
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إجمالي جرعات لقاحات كورونا المعطاة في الصين يتجاوز الـ1.370 مليار

وكالات:
نشر في: الأحد 11 يوليه 2021 - 11:54 ص | آخر تحديث: الأحد 11 يوليه 2021 - 11:54 ص

كشفت بيانات لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، أن الصين قدمت لسكانها نحو 9 ملايين جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا في 10 يوليو الجاري، ليصل الإجمالي إلى 1.374 مليار جرعة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة اليوم، إن بر الصين الرئيسي سجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس السبت، نزولا من 26 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 12 من الإصابات الجديدة محلية. وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 17 ، ارتفاعا من 16 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة، وفقا لوكالة "رويترز".

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92039 ، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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