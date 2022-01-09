 واس: حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق - بوابة الشروق
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واس: حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق

أ ش أ
نشر في: الإثنين 11 يوليه 2022 - 2:02 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يوليه 2022 - 2:02 م

رمى حجاج بيت الله الحرام، اليوم الاثنين، ثاني أيام التشريق، الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الحجاج المتعجلون توجهوا إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع، مشيرة إلى أن حركة الحجاج نحو منشأة الجمرات اتسمت بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكن سكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم.

وفي سياق متصل، استأنفت منطقة المدينة المنورة أعمالها التشغيلية للموسم الثاني من الحج للخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن الذين يبدأ توافدهم إلى المدينة المنورة - بدءاً من اليوم - بعد أدائهم مناسك الحج.


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