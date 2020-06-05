وزيرة الطاقة الإسبانية: تطالب الشركات بتقليص واردات الغاز الروسي

ذكرت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا في إيجاز صحفي اليوم الاثنين عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أنه يجب على الشركات في إسبانيا تقليص واردات الغاز الروسي وتنويع جهات التوريد.



وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن ريبيرا أوضحت في الإيجاز الصحفي أنها أبلغت شركات الغاز بأنه يجب السعي لتقليص الغاز الروسي وتنويع العقود.



وأضافت ريبيرا أن تدفقات الغاز الروسي تماثل حتى الآن هذا العام نفس الفترة في عام 2021 وتتماشى مع الالتزامات التجارية السابقة.



يذكر أن روسيا أصبحت في المركز الثاني في توريد الغاز لإسبانيا في يونيو الماضي ، بعد تراجع التدفقات من الجزائر.