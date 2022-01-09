 الدفاع الروسية: خسائر كبيرة للقوات الأوكرانية في الأفراد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية: خسائر كبيرة للقوات الأوكرانية في الأفراد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية

أ.ش.أ
نشر في: الإثنين 11 يوليه 2022 - 12:28 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يوليه 2022 - 12:28 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر اللواء 25 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية العامل في منطقة "سيفيرسك" بلغت خلال القتال أكثر من 70%.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الاثنين: "لقد قصفت القوات الجوية وقوات المدفعية الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية 27 موقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية ووحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار في 53 مقاطعة وأفراد ومعدات عسكرية في 156 مقاطعة، وثلاثة مستودعات ذخيرة في مناطق مأهولة بالسكان من كومسومولسكوي وبارتيزانسكوي في منطقة ميكولاييف، ونظام الصواريخ "أوسا" في منطقة سيفيرسك".

وأضاف كوناشينكوف :"نتيجة الضربات الدقيقة، التي شنتها القوات الجوية الروسية على نقاط انتشار الكتائب القومية المتطرفة والمرتزقة الأجانب في منطقتي أوسنوفيانسكي وسلوبودا في خاركوف، تم تصفية حوالي 250 مسلحا و25 عربة ومدرعات"، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 12 قذيفة من راجمة "أوراجان" في مناطق "إيزيوم" بمقاطعة خاركوف، وفي "نوفوداشنوي" و"يوبيلينوي"بجمهورية لوجانسك الشعبية، ونوفايا كاخوفكا في منطقة خيرسون.

وأكد الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الروسية أن القوات الفضائية الجوية الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة مستودعا خُزن فيه أكثر من 200 طن من أنظمة الصواريخ الأجنبية المضادة للدبابات والصواريخ الخاصة بها.


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