تاكيس جونياس يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

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أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الطلائع في السادسة والنصف من مساء الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار مواجهات الجولة ٢٤ من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - محمد حمدي - حسين السيد.

خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمود صابر.

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف.

ويغيب عن قائمة المباراة، الثلاثي علي جبر وأحمد سامي وأحمد فتحي بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث.