محكمة روسية تسمح بمواصلة تشغيل ميناء ينقل نفط كازاخستان لأوروبا

سمحت محكمة روسية بمواصلة تشغيل ميناء رئيسي لتصدير نفط كازاخستان لأوروبا، وألغت حكما صادرا عن محكمة أقل درجة بوقف التشغيل لمدة 30 يوما.

وبعد نظر الاستئناف المقدم من "كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين"، الذي يشغّل الميناء، ألغت محكمة كراسنودار الحكم السابق، واكتفت بفرض غرامة بقيمة 200 ألف روبل (3200 دولار)، ما شكّل مصدر ارتياح للسوق، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

وكانت محكمة أدنى أمرت بوقف تشغيل الميناء النفطي الروسي الموجود على البحر الأسود، والذي يستخدم لمعالجة صادرات كازاخستان، بسبب مخالفات مزعومة في خطة منع حدوث تسربات نفطية.

وكانت الجهة المشغلة للمنشأة، التي من المقرر أن تصدّر 1.24 مليون برميل كل يوم هذا الشهر، قد حذرت من أن الإغلاق المتعجل "قد يؤدي إلى عواقب يتعذر تصحيحها في عمليات التشغيل".

وأكد بيان للكونسورتيوم، بعد صدور حكم اليوم، أن العمل جارٍ لتصويب أية مخالفات في خطة منع التسرب في أسرع وقت ممكن.

وتجدر الإشارة إلى أن 80% من صادرات النفط الخام الكازاخستاني يتم ضخها عبر هذا الميناء، الموجود بمدينة نوفوروسيسك الساحلية جنوب روسيا.