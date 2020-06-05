سعيّد يؤكد لرئيس هيئة الانتخابات التونسية ضرورة حياد كل الأطراف

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وبحسب ما نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحته الرسمية بوقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، أكّد سعيّد خلال هذا اللقاء، على ضرورة حياد كل الأطراف، وعلى ضرورة الانتباه إلى المحاولات المتعددة لاختراق عمليات التسجيل، والحق في تغيير مركز الاقتراع.

كما ذكّر رئيس الدولة التونسية بأن ما حصل خلال الاستشارة الوطنية، لا يجب أن يتكرّر في الاستفتاء المقرّر ليوم 25 يوليو الجاري.

وأشار إلى أن إمكانية تغيير مراكز الاقتراع تمّ التلاعب بها، وغلق الموقع منذ أيام، وشدّد على أنه لا بدّ من أخذ كل التدابير حتى لا يتكرّر هذا مجدّدا، واتخاذ كل الإجراءات حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة.

وأكّد رئيس الجمهورية التونسية على أن الأمر يتعلق بمصير دولة وبمصير شعب، ولا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق؛ لأنهم يهابون سيادة الشعب، ويهابون أن يعبّر عن رأيه بكلّ حرية.

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