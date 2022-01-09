رئيس الوزراء الهولندي يعد بالمزيد من الأسلحة لأوكرانيا خلال زيارة كييف

وعد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، وذلك خلال زيارته لكييف.



وقال روته لمحطة إن أو إس التليفزيونية الهولندية: "من المهم أن نساعد هنا والآن ونتأكد من أن أوكرانيا يمكنها الدفاع عن نفسها"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.



وقالت هولندا إنها أمدت أوكرانيا بالفعل بأسلحة تبلغ قيمتها نحو 173 مليون يورو (175 مليون دولار)، من بينها مدافع هاوتزر. وتم بالفعل تسليم خمسة قطع من الأسلحة الثقيلة، وسوف تتبعها ثلاث قطع أخرى.



يشار إلى أن الزيارة هي الأولى التي يقوم بها روته لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي بعد ظهر اليوم.



وفي الصباح، زار روته ضواحي بوروديانكا وبوتشا وإيربين التي تعرضت لقصف شديد. وأعرب عن الذعر إزاء حجم الدمار الذي خلفته الهجمات الروسية.