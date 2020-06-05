نتنياهو: اتفاقات سلام مع السعودية ودول عربية أخرى إذا عدت لرئاسة الحكومة

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنه يعتزم التوصل إلى اتفاقات سلام مع السعودية ودول عربية أخرى، إذا عاد لرئاسة الحكومة الإسرائيلية.



وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، قال نتنياهو في تصريح لوسائل إعلام عبرية، مساء الاثنين: «إذا عدت لقيادة إسرائيل مرة أخرى، فإنني أعتزم التوصل إلى اتفاقات سلام مع السعودية ودول عربية أخرى».



وتابع: «أود أن أعرب عن تقديري لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لمساهمته في تحقيق اتفاقيات السلام التاريخية الأربع (اتفاقيات إبراهيم) التي توصلنا إليها».