بابا الفاتيكان يحث الشعب الليبي على الحوار البنّاء والمصالحة الوطنية

حث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الشعب الليبي، ولا سيما الشباب وجميع الذين يتألمون بسبب مشاكل البلاد الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة، على البحث عن حلول مقنعة مرة أخرى، بمساعدة المجتمع الدولي، من خلال الحوار البناء والمصالحة الوطنية.

وفي سياق آخر، ووفقا لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، اليوم الاثنين، ناشد البابا -في كلمته عقب صلاة التبشير الملائكي بساحة القديس بطرس- أصحاب السلطة في سريلانكا ألا يتجاهلوا صرخة الفقراء واحتياجات الناس ..مجددا النداء من أجل السلام والاتحاد مع شعب سريلانكا، الذي لا يزال يعاني من آثار عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وحول الوضع فى أوكرانيا قال البابا "أجدد قربي من الشعب الأوكراني، الذي تُعذِّبه يوميًا الهجمات التي يدفع ثمنها الناس العاديون. أُصلّي من أجل جميع العائلات، ولاسيما من أجل الضحايا والجرحى والمرضى، وأصلّي من أجل المسنين والأطفال. ليكشف الله السبيل من أجل وضع حدٍّ لهذه الحرب المجنونة".