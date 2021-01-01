مصادر مطلعة تكشف للشروق أبرز ملامح مسودة البيان الختامي لقمة الناتو

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة أن مسودة البيان الختامي لقمة حلف الناتو المنعقدة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس ستتضمن تأكيدا على التزام الحلفاء بزيادة الدعم لأوكرانيا في مواجهة روسيا، مع إعفاء كييف من الخطة العمل بالنسبة لمسار عضويتها في الحلف دون تحديد جدول زمنى لتلك العملية.



وأوضحت المصادر أن المسودة ستنص على مواصلة الحلفاء دعم ومراجعة التقدم الذي أحرزته أوكرانيا فيما يخص الإصلاحات المطلوبة لنيل العضوية المستقبلية في الناتو وذلك على صعيد الإصلاحات الديمقراطية والإصلاحات الأمنية مع الإشادة بالجهود التى بذلتها كييف حتى الآن.



كما تشير المسودة إلى إنشاء "مجلس الناتو -أوكرانيا" لتعزيز الحوار والتعاون بين الحلف وكييف على صعيد تطلعات أوكرانيا لعضوية الناتو بجانب دوره كآلية للتشاور بشأن الأزمات.



وأفادت المصادر أيضا بأنه الدول الأعضاء في الحلف سيطلقوا دعوة لروسيا إلى وقف فوري للحرب وانسحاب كامل من الأراضي الأوكرانية، مؤكدة أن تلك الحرب قوضت ليس فقط الأمن الأوروبي والأطلسي بل والعالمي.



وتتضمن مسودة البيان الختامي تنديدا بالدعم الذى توفره كل من بيلاروسيا وإيران لروسيا في الحرب على أوكرانيا، مع دعوة جميع الدول إلى عدم تقديم أي نوع من المساعدة لموسكو في الحرب.



كما تؤكد مسودة البيان الختامي على التزام الدول الأعضاء بسياسة الباب المفتوح لحلف الناتو وحق كل دولة في اختيار الترتيبات الأمنية الخاصة بها.



وأشارت المصادر إلى أن مسودة البيان الختامي للقمة تعتبر روسيا أكبر تهديد مباشر لأمن الدول الأعضاء في الناتو وعلى السلام والاستقرار.



وبحسب المصادر، تحذر المسودة من أن الصراع وعدم الاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط يؤثر بشكل مباشر على أمن الدول الأعضاء في الحلف وشركائهم، وتعتبر أيضا أن طموحات وسياسات الصين تشكل تحديا لمصالح وأمن وقيم الحلف، فضلا عن أن مسودة البيان الختامي تتضمن تحذيرا من خطر التهديدات السيبرانية والاستخدام الضار للتكنولوجيا الناشئة.