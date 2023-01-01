تحليق 23 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر تقل 450 سائحا

شهد البر الغربي بالأقصر، اليوم الثلاثاء، تحليق 23 رحلة بالون طائر أقلت 450 سائحا من مختلف الجنسيات؛ للاستمتاع بمشاهدة الآثار والمعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل من السماء، وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وأوضح مصدر مسئول باتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أنه خرجت في سماء مدينة القرنة بالبر الغربي صباح اليوم، 11 رحلة بالون تابعة لمختلف الشركات العاملة، وعلى متنها 450 سائحا، وسط حالة من البهجة بين الأفواج السياحية التي تزور المحافظة حاليًا من شتى بقاع العالم.

وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أن رحلات البالون بدأت في الانطلاق فجر اليوم مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، ومنها تعقيم كل البالونات واستخدام كواشف الحرارة والمطهرات والكمامات، بجانب التزام كل رحلة من الرحلات بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران.