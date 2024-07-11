أعلن رئيس مجلس الجنوب في لبنان هاشم حيدر، عن حجم الأضرار في القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية نتيجة القصف الإسرائيلي، منوهًا أن الخسائر المادية بلغت حتى الآن مليارا و700 مليون دولار.

وأشار إلى تعرض 12 ألف وحدة سكنية لأضرار جسيمة، و20 ألفًا آخرين لأضرار طفيفة، فضلًا عن هدم 300 وحدة بشكل كامل وجزئي.

ولفت حيدر في حديث لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إلى أن الأضرار شملت بلدات: الناقورة، والظهيرة، وبليدا، وميس الجبل، وحولا، ومركبا، وعديسة، وكفركلا، والخيام، وبنت جبيل، وعيترون، ومارون الراس، ويارون، وعيتا الشعب، وراميا، وكفرشوبا.

وذكر أن «القطاع الزراعي خسر 17 مليون متر مربع حرقت بالكامل؛ نتيجة القصف الإسرائيلي ومعظمها بالفوسفور الأبيض الذي يمتد تأثيره لسنوات عديدة»، لافتًا إلى أن «المزارعين لم يستطيعوا جني محاصيلهم بـ12 مليون متر مربع من أراضيهم».

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في بيان «مقتل 466 شخصا وإصابة 1438 لغاية 9 يوليو، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان».

وتشهد جبهة جنوب لبنان، منذ الثامن من أكتوبر تبادلا للقصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، الذي أعلن أن جبهة لبنان، هي «جبهة مساندة» لغزة، كما أعلن حزب الله مرارا أن وقف النار في قطاع غزة سينسحب حكما على جبهة جنوب لبنان.

وقال الأمين العام للحزب حسن نصرالله في هذا الصدد، إن «التوصل إلى اتفاق ينهي فورا الهجمات من جنوب لبنان».