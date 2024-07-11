مسح: أكثر من ثلثي المستشفيات الألمانية تتكبد خسارة تشغيلية

أظهر مسح صناعي أن المستشفيات الألمانية تواجه محنة مالية متزايدة.

وكشف المسح الذي أجرته شركة رولاند برجر للخدمات الاستشارية الإدارية أن أكثر من نصف المديرين التنفيذيين في المستشفيات البالغ عددها 650 التي شملها الاستطلاع رأوا أن سيولة مؤسساتهم "معرضة للخطر" أو حتى "معرضة لخطر مرتفع" في الربع الثاني من 2024.

وأظهر التقييم الذاتي أن 28 % في المتوسط من المستشفيات يمكن أن تواجه الافلاس بحلول نهاية العام.

وسجلت 70 % من المستشفيات الألمانية خسائر العام الماضي.

ويتماشى المسح مع تقييم متشائم أجرته رابطة المستشفيات الألمانية. وفي وقت سابق من العام الجاري، حيث تطرقت الرابطة إلى وضع اقتصادي صعب غير مسبوق.

ووفقا للرابطة، أعلن 40 مستشفى الإفلاس في 2023 ، ويمكن أن يشهد العام الجاري رقما قياسيا سلبيا جديدا.



