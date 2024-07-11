السفارة السورية في تونس تبدأ تقديم الخدمات القنصلية

بدأت السفارة السورية في تونس تقديم الخدمات القنصلية بعد افتتاح القسم القنصلي واستكمال العناصر اللوجستية وتأمين الموارد البشرية اللازمة.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الخميس، نظمت السفارة السورية احتفالية بمناسبة الإنتهاء من أعمال الترميم وإعادة تأهيل مبنى البعثة وتحديثه، وذلك بمشاركة عدد من المغتربين السوريين المقيمين في تونس وعدد من التونسيين.

وأكد سفير سوريا في تونس محمد محمد أن فريق السفارة سيعمل بكل طاقاته لتقديم أفضل الخدمات ولكل السوريين، مشيراً إلى استمرار الجهود التي تبذلها السفارة من أجل النهوض بالعلاقات بين سوريا وتونس وبما يعود بالخير على الشعبين.

وتقدم السفير بـ "الشكر إلى كل أصحاب الجهود المخلصة الذين ساهموا في إنجاز الأعمال في السفارة وإعادة الألق إليها، لتكون جديرة بتمثيل سوريا بلد الحضارة والتاريخ".