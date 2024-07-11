الرئيس الإيراني: مستمرون في دعمنا الشامل للشعب الفلسطيني حتى استرداد حقوقه

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أكد الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، دعمه لفلسطين في مواجهة الاحتلال وحتى استرداد حقوقه.

وقال بزشكيان، خلال رسالة لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن إيران تعتبر نصرة الشعب الفلسطيني ونضاله في مواجهة الاحتلال واجبا إنسانيا وتكليفا إسلاميا، وفقا لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأكد بزشكيان أن "إيران مستمرة في دعمها الشامل للشعب الفلسطيني حتى تحقيق جميع أهدافه واسترداد حقوقه".

ويوم السبت الماضي، أعلن فوز بزشكيان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية، التي أجريت الجمعة.

وعقب فوزه، أكد بزشكيان، المعروف بانفتاحه على الغرب، وفي أول تصريح له منذ إعلان فوزه، أنه "سيمد يد الصداقة للجميع".

وقال بزكشيان في تصريح للتلفزيون الرسمي "سنمد يد الصداقة للجميع، نحن جميعنا شعب هذا البلد. علينا الاستعانة بالجميع من أجل تقدّم البلد".