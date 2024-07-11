 إسبانيا تطالب الغرب بعدم اتباع سياسة الكيل بمكيالين في أوكرانيا وغزة - بوابة الشروق
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إسبانيا تطالب الغرب بعدم اتباع سياسة الكيل بمكيالين في أوكرانيا وغزة

وكالات
نشر في: الخميس 11 يوليه 2024 - 7:27 ص | آخر تحديث: الخميس 11 يوليه 2024 - 7:27 ص

طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن، الغرب بعدم اتباع سياسة "الكيل بمكيالين في الحربين الدائرتين في أوكرانيا وغزة".


وقال سانشيز إنه "إذا قلنا لشعبنا إننا ندعم أوكرانيا لأننا ندافع عن القانون الدولي، فيتعين علينا أن نفعل الشيء نفسه في ما يتعلق بغزة".

وأضاف "يجب أن نهيء الظروف لوقف فوري وعاجل لإطلاق النار"، محذرا من خطر التصعيد على الحدود مع لبنان.

وبرزت إسبانيا في الأشهر الأخيرة كأحد الأصوات الأكثر انتقادا داخل الاتحاد الأوروبي لحكومة بنيامين نتانياهو.

وكانت حكومة سانشيز، اعترفت في نهاية مايو الماضي، إلى جانب كل من إيرلندا والنروج، بدولة فلسطين، في خطوة أثارت غضب إسرائيل.

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