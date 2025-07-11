الخارجية الأمريكية تستغني عن 1300 موظف في عملية إعادة هيكلة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إقالة أكثر من 1300 موظف كجزء من خطة الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم الحكومة الاتحادية، وسيؤثر ذلك على نحو 1100 موظف مدني غالبيتهم في المقر الرئيسي بواشنطن، وكذلك نحو 250 ضابط خدمة خارجية يعملون داخل الولايات المتحدة.

وتم إخطار الأشخاص المعنيين اليوم الجمعة وسيُمنحون إجازة إدارية من 60 إلى 120 يومًا قبل إنهاء خدماتهم، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد المفصولين من عملهم إلى 3000 موظف من بينهم من قبلوا حزم إنهاء للخدمة طواعية.

وقالت وزارة الخارجية، إنه عند اكتمال العملية سيصل حجم تقليص القوة العاملة المحلية إلى أكثر من 15%، وأضافت أن العدد الإجمالي للموظفين داخل الولايات المتحدة سيصل إلى 18700 موظف.

وأكد وزير الخارجية ماركو روبيو، أمس الخميس، أن هذه الخطوة تهدف لجعل الجهاز الدبلوماسي أكثر كفاءة ومرونة وتركيزاً.