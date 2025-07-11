وافق ديفن بوكر على تمديد عقده مع فينيكس صنز لمدة عامين مقابل 145 مليون دولار، في صفقة قياسية في تاريخ دوري السلة الأمريكي للمحترفين، من حيث الراتب السنوي الذي سيبلغ 72.5 مليون دولار.

وأفادت شبكة "إي أس بي أن"، أن بوكر (28 عاما) والذي اختير في المركز الثالث عشر من قبل صنز في "درافت" 2015، وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة مع مالك الفريق مات إيشبيا في لاس فيجاس.

وأوضحت أنه بموجب هذه الصفقة، سيبقى بوكر في صنز حتى موسم 2029-2030 وسيصبح الأعلى دخلا سنويا في التاريخ، متفوقا على الصفقة التي أبرمت هذا الأسبوع وأبقت الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر لأربعة أعوام إضافية مع اوكلاهوما سيتي ثاندر، المتوج هذا الموسم باللقب، مقابل 285 مليون دولار.

وبلغ معدل بوكر، المشارك في مباراة كل النجوم "اول ستار" أربع مرات والحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية مرتين مع الولايات المتحدة، أكثر من 25 نقطة في المباراة الواحدة في كل من المواسم السبعة الماضية، وأصبح الموسم الماضي أفضل هداف في تاريخ صنز من حيث إجمالي النقاط المسجلة.

وقاد صنز إلى نهائي الدوري عام 2021 قبل أن يخسر أمام ميلووكي باكس، وسيوفر استمراره الاستقرار لفريق يمر الآن بمرحلة انتقالية بعد موسم مخيب للآمال.

وكان لدى صنز أعلى رواتب في تاريخ الدوري بعد استثماره في كيفن دورانت وبرادلي بيل، لكنه فشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف)، حيث أقال المدرب مايك بودنهولزر في نيسان/أبريل.

وأُدخِل دورانت، بطل الدوري مرتين، في صفقة تبادل مع هيوستن روكتس كجزء من اتفاق غير مسبوق شمل سبعة فرق وحصل بموجبه صنز على لاعبين مثل المبتدئ (روكي) من جنوب السودان خامان مالواتش (18 عاما) وديلون بروكس وجايلن جرين.