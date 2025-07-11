نتنياهو يتعهد بهزيمة حماس فيما لا يزال 20 رهينة على قيد الحياة

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس بهزيمة حركة حماس الفلسطينية، وأفاد بأن هناك 50 رهينة إسرائيليا ما زالوا في غزة، 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة.

وقال نتنياهو لقناة "نيوزماكس" الأمريكية المحافظة في مقابلة يوم الخميس:"سنهزم هؤلاء الوحوش وسنعيد رهائننا إلى الوطن".

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أمله في أن يجري "خلال بضعة أيام" إطلاق سراح 10 من الرهائن المتبقين في إطار وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما في قطاع غزة يجري التفاوض عليه حاليا.

وقال نتنياهو لـ "نيوزماكس" إنه من بين الـ 50 رهينة الذين ما زالوا في غزة، "20 منهم على قيد الحياة بالتأكيد، وحوالي 30 ليسوا على قيد الحياة، وأريد إخراجهم جميعا".

وأضاف أن هناك الآن اتفاقاً يقضي بأن تطلق حماس سراح 10 رهائن مبدئيا وتسليم حوالي نصف الجثث. وشدد نتنياهو على التزامه باستعادة جميع الأسرى المتبقين، الأحياء منهم والمتوفين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي للقناة الأمريكية: "آمل أن نتمكن من إتمام ذلك في غضون أيام قليلة".

وفي ختام زيارته التي استغرقت ثلاثة أيام إلى واشنطن يوم الخميس، أصدر نتنياهو بيانا قال فيه إنه من المتوقع أن تبدأ المحادثات لتحقيق نهاية دائمة للحرب في بداية وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.

وقال نتنياهو: "لتحقيق ذلك، يجب أن يتم هذا على الشروط الدنيا التي وضعناها: أن تلقي حماس أسلحتها، وأن يتم نزع سلاح غزة، وألا تكون هناك أي قدرات حاكمة أو عسكرية لحماس بعد الآن. هذه هي شروطنا الأساسية".

وإذا لم يتم تحقيق هذه المطالب من خلال المفاوضات خلال الـ 60 يوما، فإن إسرائيل "ستحققها بطرق أخرى؛ من خلال تطبيق قوة جيشنا الباسل"، بحسب ما ذكره نتنياهو.