الجزيرة: خريطة إعادة التموضع الإسرائيلية تقضم 40% من مساحة قطاع غزة

مصادر للجزيرة: خريطة إعادة التموضع تبقي كل مدينة رفح الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي

كشفت مصادر لقناة الجزيرة عن تفاصيل «خريطة إعادة التموضع» التي عرضها وفد الاحتلال الإسرائيلي خلال جولة المفاوضات الجارية في الدوحة.

ووفقًا للمصادر، فإن الخريطة «خريطة إعادة التموضع التي عرضها الوفد الإسرائيلي في المفاوضات تبقي كل مدينة رفح تحت الاحتلال، وتمهد لتطبيق خطة التهجير بجعل رفح منطقة تركيز للنازحين لتهجيرهم لمصر أو عبر البحر».

وأضافت المصادر أن «الخريطة تأخذ من قطاع غزة مسافة عميقة على طول حدود قطاع غزة تصل في بعض المناطق لـ3 كيلومترات»، مشيرة إلى أنها «تضم أجزاء واسعة من مدينة بيت لاهيا وقرية أم النصر ومعظم بيت حانون وكل خزاعة، وتقترب من شارع السكة في مناطق التفاح والشجاعية والزيتون، وتصل إلى قرب شارع صلاح الدين في دير البلح والقرارة».

وأشارت المصادر إلى أن «خريطة إعادة التموضع الإسرائيلية تقضم 40% من مساحة قطاع غزة» مضيفة أنها تمنع 700 ألف فلسطيني من العودة لبيوتهم لدفعهم لمراكز تجميع النازحين في رفح.