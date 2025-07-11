عبد العاطي يبحث مع وزير خارجية ألمانيا تطورات الأوضاع الإنسانية في غزة

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفيًا يوم الخميس مع يوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، وذلك في إطار دعم العلاقات الوطيدة بين مصر وألمانيا، وبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي ثمَّن العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، مؤكدًا تطلع مصر إلى مواصلة الارتقاء بمستوى التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، مشيدا بدور الشركات الألمانية في دعم مشروعات التنمية في مصر، ورحب بالدعم الألماني المقدم لمصر في المؤسسات الأوروبية المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي أطلع نظيره الألماني على آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتطورات المفاوضات الجارية بشأن استئناف وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى، مؤكدا ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعانيها.

كما استعرض الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وشدد وزير الخارجية على أن خلق أفق سياسي للتوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يُعد حجر الأساس لتحقيق السلام والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

كما تناول الاتصال ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، حيث أكد الوزير عبد العاطى على أهمية استئناف المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، مشيراً لمحورية دور مجموعة E3 في معالجة الشواغل الخاصة بالبرنامج ودعم مسار المفاوضات للتوصل لتسوية تسهم في خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.