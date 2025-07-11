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شهدت مدينة سفاجا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة "تريلا" محملة بمواد خرسانية.

كان اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة "تريلا" محملة بمواد خرسانية.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتجري حاليًا جهود مكثفة من رجال الحماية المدنية لإخراج السائق المحتجز أسفل السيارة.

فيما دفعت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بـ«لودر» للمساعدة في رفع السيارة وإنقاذ السائق، وجارٍ التعامل مع الموقف.

وناشدت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا المواطنين الابتعاد عن موقع الحادث لتسهيل عمل فرق الإنقاذ.

وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.