تقرير: أرسنال يسعى لتجديد عقد ويليام ساليبا

ذكر تقرير إخباري، اليوم الخميس، أن نادي آرسنال الإنجليزي يسعى لتجديد عقد مدافعه الفرنسي ويليام ساليبا.

وأوضح موقع "فوت ميركاتو" أن ساليبا لديه عقد مع أرسنال حتى 2027، لكنه دخل في مفاوضات مع إدارة النادي الإنجليزي لتمديد عقده، ويدرك آرسنال جيدا أنه سيدخل في منافسة مع أندية ترغب في ضم لاعبه.

وأضاف أن اللاعب الفرنسي يحظى بتقدير الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير ا لفني للفريق وكذلك إدارة آرسنال، حيث يحمل ساليبا على عاتقه مسؤولية كبيرة في قيادة خط دفاع الفريق كما أنه يظهر إلتزاما كبيرا داخل وخارج الملعب.

وتابع أن الأسابيع الماضية شهدت بداية المفاوضات من أجل تمديد عقد اللاعب المرتبط بعقد حتى يونيو 2027، ومن المتوقع أن تبلغ تلك المفاوضات نقطة محورية الصيف المقبل حيث سيكون قد تبقى عام على نهاية عقده وهو ما يأمل النادي الإنجليزي في تفاديه.

وقال إن آرسنال عرض عقداً جديداً لمدة خمسة أعوام على اللاعب في الوقت الذي لا تزال فيه المناقشات جارية بين كافة الأطراف ولم يتم التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي.

وكان آرسنال تعاقد مع ساليبا عام 2019 قبل أن يذهب الأخير في إعارة لناديه السابق سانت اتيان ونيس ومارسيليا، وعاد إلى آرسنال ابتداء من عام .2022