جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان مناطق في غزة بإخلائها فورا

طلب متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، من سكان في مدينة غزة إخلاء مناطقهم فوراً، قبل شن هجمات عليها، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وحذر المتحدث أفيخاي أدرعي، في بيان، من أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم هذه المناطق "بقوة شديدة جداً"، وقال مخاطباً السكان: "من أجل أمنكم اخلوا المنطقة بشكل فوري"

وكان تلفزيون "الأقصى" الفلسطيني، قد أفاد الجمعة، بأن 10 أشخاص لقوا حتفهم، جراء إطلاق قوات إسرائيلية النار على عدد من منتظري المساعدات في رفح بجنوب قطاع غزة.

وذكرت القناة أن أكثر من 60 آخرين أصيبوا بنيران القوات الإسرائيلية في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.