أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، نقلًا عن وسائل إعلام عبرية، بوقوع "حدث أمني صعب" على أحد محاور القتال في قطاع غزة، اليوم، مشيرة إلى أن مبنى مفخخًا انهار فوق قوة تابعة للجيش الإسرائيلي.

وأشارت التقارير إلى اندلاع تبادل لإطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلين فلسطينيين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أفادت المعلومات الأولية بمقتل جندي إسرائيلي واحد على الأقل، وإصابة آخرين.

وأوضح موقع "ريشت حدوشوت" العبري أن 4 طائرات مروحية تابعة لوحدة الإخلاء الطبي 669، شاركت في عمليات إجلاء المصابين من المكان، وسط غطاء ناري كثيف وفّره سلاح الجو الإسرائيلي.

وجاءت هذه التطورات بعد أقل من ساعة من بث "كتائب القسام"، مشاهد مصورة تُظهر تنفيذ كمين استهدف تجمعًا لجنود وآليات إسرائيلية في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، تضمن استهداف آليتين وجرافتين عسكريتين، ومحاولة أسر أحد الجنود.