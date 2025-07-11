نتنياهو يغادر واشنطن عائدا إلى إسرائيل بعد محادثات بشأن صفقة غزة

- رئيس الوزراء الإسرائيلي: نأمل إتمام صفقة الرهائن خلال أيام تشمل 10 أحياء و12 قتيلًا

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على متن طائرة "جناح صهيون" عائدًا إلى إسرائيل، ليل الجمعة، بعد زيارة استغرقت أربعة أيام إلى واشنطن، التقى خلالها مرتين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وتركزت المحادثات على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقال مكتب رئيس الوزراء إن "جميع الأهداف التي سعى نتنياهو لتحقيقها خلال الزيارة قد تحققت"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

وقبل مغادرته واشنطن، نشرت شبكة "نيوزماكس" الأمريكية مقابلة مع نتنياهو، قال فيها: "نأمل أن نتمكن من إتمام صفقة الرهائن خلال أيام".



وأضاف: "بقي لدينا 50 رهينة، وأريد إطلاق سراحهم جميعًا. لدينا صفقة من المفترض أن تتضمن الإفراج عن نصف الأحياء ونصف الأموات، أي سيكون لدينا 10 رهائن أحياء و12 قتيلًا. لكننا سنطلق سراحهم أيضًا".