في منشور جديد أثار جدلًا واسعًا، نشر البيت الأبيض اليوم الجمعة صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هيئة "الرجل الخارق – سوبرمان"، إحدى أشهر شخصيات الأبطال الخارقين في عالم القصص المصورة (الكوميكس).

وأرفق البيت الأبيض مع الصورة المنشورة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" تعليقًا جاء فيه: "رمز الأمل. الحقيقة. العدالة. الطريقة الأمريكية. ترامب سوبرمان".

تجسد شخصية "سوبرمان" في الثقافة الشعبية القيم المثالية للبطولة، وقد ظهرت في مئات الأعمال الدرامية والسينمائية والرسوم المتحركة والألعاب، لتصبح رمزًا للأمل والشجاعة والعدالة، وغالبًا ما يُنظر إليها على أنها صورة للبطل الكامل الذي يستخدم قوته في خدمة الإنسانية.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها البيت الأبيض لنشر صور معدّلة للرئيس ترامب بصور درامية وخيالية؛ ففي 4 مايو الماضي، نشر الحساب الرسمي صورة لترامب بعضلات مفتولة وسيف أحمر، مستوحاة من سلسلة أفلام "حرب النجوم"، وتضمنت الصورة هجومًا ضمنيًا على خصومه السياسيين من اليسار الأمريكي.

وفي 27 أبريل، نشر حساب البيت الأبيض على منصة "إكس" صورة أخرى لترامب مرتديًا نظارة شمسية، وبجانبه تمثال الرحالة الإيطالي كريستوفر كولومبوس وقد وُضعت على وجهه نظارة مشابهة، مرفقة بعبارة مختصرة: "كريستوفر كولومبوس عاد".