حزب الوفد ينفي مصادرة عدد جريدته أمس

نفى حزب الوفد مصادرة عدد جريدة الوفد الصادر أمس الخميس من الأسواق.

ونشرت الصفحة الرسمية للحزب توضيحًا بشأن ما أثير حول مصادرة عدد يوم الخميس من الصحيفة، مؤكدة أن هذا الخبر غير صحيح.

وقال الكاتب الصحفي عاطف خليل، رئيس تحرير جريدة الوفد، إن ما أثير مؤخرًا حول مصادرة العدد الورقي لجريدة الوفد بتاريخ الخميس 10 يوليو 2025 غير صحيح.

ولفت إلى تلقيه اتصالًا من رئيس الحزب عبد السند يمامة بشأن الأمر، وقال: "كان ردي أن العدد المشار إليه لم يُصادر، وأن ما حدث هو تأخر طباعة العدد بالمطبعة، ونتج عن ذلك بالضرورة تأخر التوزيع في الوقت المحدد، وهي أمور بكل تأكيد خارجة عن إرادتنا في الجريدة، ولا نُسأل عنها".