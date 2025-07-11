استشهاد فلسطيني وإصابة 10 في هجوم للمستوطنين شمال رام الله

استشهد شاب، وأصيب آخرون، مساء اليوم الجمعة، في هجوم للمستوطنين على بلدة سنجل شمال رام الله.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب استشهد عقب اعتداء المستوطنين عليه بالضرب الشديد في بلدة سنجل شمال رام الله، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأصيب 10 فلسطينيين بجروح وكسور، جراء اعتداء مستوطنين عليهم في خربة التل في جبل الباطن جنوب سنجل بمحافظة رام الله والبيرة.

وقال الناشط عايد غفري، إن عشرات المستوطنين هاجموا الأهالي الذين حاولوا الوصول إلى خربة التل في جبل الباطن، رفقة متضامنين أجانب، لإزالة البؤرة الاستيطانية هناك، ما أدى لإصابة 10 مواطنين من قرى وبلدات: سنجل، والمزرعة الشرقية، وعبوين، وجلجليا شمال رام الله، بجروح وكسور.

وأكد أن أحد النشطاء تعرض لدهس من قبل مستوطن، وجرى الاعتداء على مركبتي إسعاف ما تسبب في تحطيم زجاجهما