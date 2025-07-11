ميرتس يعتزم زيارة لندن الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاقية الصداقة

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يعتزم المستشار الألماني فريدريش ميرتس القيام بزيارته الأولى للندن يوم الخميس المقبل بينما من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية الصداقة الألمانية- البريطانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين شتيفن ماير، اليوم الجمعة، إن الزيارة تهدف إلى تعميق الروابط الوثيقة بين الدولتين.

ومن المقرر أن يستقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي يسعى لإصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المستشار ميرتس.

ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء الألماني على مسودة الاتفاق يوم الأربعاء المقبل.

ويركز الاتفاق على التعاون في السياسة الخارجية والدفاعية، فضلا عن النمو الاقتصادي ومزيد من التواصل بين مواطني الدولتين.