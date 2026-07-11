 السبت 11 يوليو 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق العبور للجملة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السبت 11 يوليو 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق العبور للجملة

أحمد نصر
نشر في: السبت 11 يوليه 2026 - 10:37 ص | آخر تحديث: السبت 11 يوليه 2026 - 10:37 ص

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 11 يوليو 2026.

- جاءت أسعار الخضار لكل كيلو كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 13 إلى 21 جنيها.
وثبتت أسعار البطاطس لتتراوح بين 11 إلى 17 جنيها.
كما استقرت أسعار البصل الأبيض لتتراوح بين 8 إلى 11 جنيها.
واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 7 إلى 17 جنيهًا.
أما أسعار الجزر فتتراوح بين 10 إلى 18 جنيها.
والفاصوليا الخضراء تراوحت أسعارها بين 28 إلى 34 جنيهًا.
وسجلت أسعار الباذنجان بين 3 إلى 5 جنيهات.
أما أسعار الفلفل الرومي فتراوحت بين 11 إلى 15 جنيهًا.
واستقرت أسعار الفلفل الحامي بين 7 إلى 15 جنيهًا.
أما أسعار الملوخية فجاءت بين 6 إلى 10 جنيهات.
وتراوح سعر الخيار البلدي بين 8 إلى 12 جنيهًا.

- جاءت أسعار الفاكهة للكيلو كالآتي:

البرتقال صيفى من 9 إلى 15 جنيهًا.
أسعار الليمون البلدي من 25 إلى 55 جنيهًا.
أسعار المانجو البلدى من 15 إلى 25 جنيهًا.

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