استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 11 يوليو 2026.
- جاءت أسعار الخضار لكل كيلو كالآتي:
استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 13 إلى 21 جنيها.
وثبتت أسعار البطاطس لتتراوح بين 11 إلى 17 جنيها.
كما استقرت أسعار البصل الأبيض لتتراوح بين 8 إلى 11 جنيها.
واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 7 إلى 17 جنيهًا.
أما أسعار الجزر فتتراوح بين 10 إلى 18 جنيها.
والفاصوليا الخضراء تراوحت أسعارها بين 28 إلى 34 جنيهًا.
وسجلت أسعار الباذنجان بين 3 إلى 5 جنيهات.
أما أسعار الفلفل الرومي فتراوحت بين 11 إلى 15 جنيهًا.
واستقرت أسعار الفلفل الحامي بين 7 إلى 15 جنيهًا.
أما أسعار الملوخية فجاءت بين 6 إلى 10 جنيهات.
وتراوح سعر الخيار البلدي بين 8 إلى 12 جنيهًا.
- جاءت أسعار الفاكهة للكيلو كالآتي:
البرتقال صيفى من 9 إلى 15 جنيهًا.
أسعار الليمون البلدي من 25 إلى 55 جنيهًا.
أسعار المانجو البلدى من 15 إلى 25 جنيهًا.