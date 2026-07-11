استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 11 يوليو 2026.

- جاءت أسعار الخضار لكل كيلو كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 13 إلى 21 جنيها.

وثبتت أسعار البطاطس لتتراوح بين 11 إلى 17 جنيها.

كما استقرت أسعار البصل الأبيض لتتراوح بين 8 إلى 11 جنيها.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 7 إلى 17 جنيهًا.

أما أسعار الجزر فتتراوح بين 10 إلى 18 جنيها.

والفاصوليا الخضراء تراوحت أسعارها بين 28 إلى 34 جنيهًا.

وسجلت أسعار الباذنجان بين 3 إلى 5 جنيهات.

أما أسعار الفلفل الرومي فتراوحت بين 11 إلى 15 جنيهًا.

واستقرت أسعار الفلفل الحامي بين 7 إلى 15 جنيهًا.

أما أسعار الملوخية فجاءت بين 6 إلى 10 جنيهات.

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 8 إلى 12 جنيهًا.

- جاءت أسعار الفاكهة للكيلو كالآتي:

البرتقال صيفى من 9 إلى 15 جنيهًا.

أسعار الليمون البلدي من 25 إلى 55 جنيهًا.

أسعار المانجو البلدى من 15 إلى 25 جنيهًا.