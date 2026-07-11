الصحة تختتم المرحلة الأولى من برنامج تنمية مهارات مسئولي الموارد البشرية بالقاهرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اختتام فعاليات المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي «تنمية المهارات الفنية والإدارية لمسئولي الموارد البشرية»، في إطار استراتيجيتها لبناء قدرات العاملين وتطوير منظومة الموارد البشرية لتعزيز الكفاءة المؤسسية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المرحلة الأولى عقدت بقاعة التدريب في مستشفى المنيرة العام، وركزت على تنمية المعارف والمهارات الفنية والإدارية للمشاركين، وتعزيز كفاءتهم في إدارة الموارد البشرية بما يتوافق مع توجهات الدولة في التطوير المؤسسي والتحول الإداري.

من جانبها، أكدت منال مأمون، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، جاهزية الإدارة لبدء المرحلة الثانية من البرنامج خلال الفترة من 20 إلى 29 يوليو 2026 بقاعة التدريب بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، لاستكمال تدريب 48 متدرباً من مسئولي الموارد البشرية بالمديرية.

وأشارت الدكتورة هدير سويدان، مدير الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، إلى أن المرحلة المقبلة ستغطي محاور علمية وعملية متقدمة، تشمل التواصل الفعال، وإجراءات الموارد البشرية وتطويرها، والسياسات وفق قانون الخدمة المدنية، ومفاهيم إدارة وتنمية المواهب، والإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية، وحوكمة الموارد البشرية وآليات تطبيقها، لتعزيز الشفافية والمساءلة، ويقدم هذه المحاور نخبة من المدربين المتخصصين بالوزارة.

وتعتمد الوزارة في تنفيذ البرنامج على أساليب تفاعلية تشمل ورش العمل والتطبيقات العملية، انطلاقاً من التزامها بتطوير الكوادر الإدارية كشريك أساسي في تحقيق التميز المؤسسي ورفع جودة الخدمات الصحية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030.