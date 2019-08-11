أدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صلاة عيد الأضحى المبارك، في ساحة استاد الزقازيق الرياضي.

حضر الصلاة اللواء إبراهيم عبدالغفار نائب مدير أمن الشرقية، واللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية الأوقاف، والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة.

تناولت خطبة العيد، والتي ألقاها الشيخ محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية الأوقاف، فضل يوم عيد الأضحى، وكيفية توزيع الأضحية طبقًا لتعاليم الدين السمحة، كما قدمت الخطبة ضرورة استحضار القيم والمعاني النبيلة التي تحملها تلك المناسبة العظيمة من التضحية والعطاء والتراحم والتعاطف والتكافل ونبذ الفرقة والصراع والعمل لبناء الوطن.

كان محافظ الشرقية أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بأداء صلاة عيد الأضحى كلٌ في نطاق مدينته ومشاركة المواطنين فرحتهم بالعيد، وكذلك فتح الحدائق والمتنزهات العامة أمام المواطنين لقضاء إجازة العيد، وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والتعاون مع إدارة المرور لفتح الطرق الرئيسية أمام حركة المارة والسيارات.