الخميس 16 أبريل 2026 7:14 م القاهرة
مسئول إسرائيلي: الجيش سيواصل خلال وقف إطلاق النار الحفاظ على مواقعه في جنوب لبنان

وكالات
نشر في: الخميس 16 أبريل 2026 - 6:57 م | آخر تحديث: الخميس 16 أبريل 2026 - 6:57 م

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلاً عن مسئول إسرائيلي إن الجيش سيواصل خلال فترة وقف إطلاق النار الحفاظ على مواقعه في جنوب لبنان.

كما نقلت وكالة رويترز عن مسئول إسرائيلي قوله إن الجيش لا يُخطط لسحب قواته من جنوب لبنان خلال أي وقف لإطلاق النار.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى "محادثات ممتازة" مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن الجانبين وافقا على بدء وقف إطلاق نار رسمي لمدة 10 أيام، اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال" أن لبنان وإسرائيل عقدا، الثلاثاء، أول اجتماع بينهما منذ 34 عاماً في واشنطن، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

