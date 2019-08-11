 الشاب المعتقل بسبب إطلاق النار بأحد المساجد في النرويج يرفض الإجابة على أسئلة الشرطة - بوابة الشروق
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الشاب المعتقل بسبب إطلاق النار بأحد المساجد في النرويج يرفض الإجابة على أسئلة الشرطة

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 11 أغسطس 2019 - 4:54 م | آخر تحديث : الأحد 11 أغسطس 2019 - 4:54 م

قالت الشرطة النرويجية، اليوم الأحد، إن الشاب النرويجي الذي اعتقل بسبب علاقته بحادث إطلاق النار الذي وقع في مسجد بالقرب من العاصمة أوسلو، قد رفض الإجابة على أسئلة الشرطة.

وقال رون سكيولد، المسؤول بشرطة أوسلو، في بيان: "جرت محاولة الليلة الماضية لاستجواب المتهم بعد حادث إطلاق النار على المسجد، والقتل في بايرم، ولكنه لم يقدم تفسيرا للشرطة".

وأضاف أن المشتبه به لم يقدم - لهذا السبب - استئنافا على الاتهامات الموجهة له.

يشار إلى أن الشاب النرويجي متهم بالشروع في القتل، على خلفية حادث إطلاق النار الذي وقع أمس السبت في "مركز النور الإسلامي" في بايرم، غرب أوسلو، وهو متهم أيضا بالقتل بسبب العثور على جثة امرأة في منزله بمدينة بايرم.


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