سبورتنج لشبونة يتعادل مع ماريتيمو في الدوري البرتغالي

سقط فريق سبورتنج لشبونة في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 أمام مضيفه ماريتيمو اليوم الأحد ،في المرحلة الأولى لبطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم، التي شهدت أيضا في بوافيشتا 2 / 1 على ضيفه ديسبورتيفو أفيش.

وتقدم ماريتيمو بهدف مبكر حمل توقيع جيتيرسون دوس سانتوس مبكرا في الدقيقة الثامنة، غير أن سيباستيان كواتس، أحرز هدف التعادل لسبورتنج في الدقيقة 29.

وفي المباراة الأخرى، بادر يوسوفا نجي بافتتاح التسجيل مبكرا لبوافيشتا في الدقيقة السادسة، لكن مهرداد محمدي كشمرزي تعادل لمصلحة أفيش في الدقيقة 41.

وأحرز رافاييل كوستا هدف الفوز الثمين لبوافيشتا في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.