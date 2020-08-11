 الصحة العالمية: 100 ألف إصابة بكورونا يوميا في الأمريكتين نصفهم في الولايات المتحدة - بوابة الشروق
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الصحة العالمية: 100 ألف إصابة بكورونا يوميا في الأمريكتين نصفهم في الولايات المتحدة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 11 أغسطس 2020 - 10:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أغسطس 2020 - 10:16 م

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء وتائر تفشي فيروس كورونا في الأمريكيتين حيث تسجل حاليا أكثر من 100 ألف إصابة بالمرض يوميا نصفها في الولايات المتحدة.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة في الأمريكيتين كاريسا إتيان - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء - "لا تزال منطقتنا تقع تحت وطأة مرض (كوفيد-19").

وأضافت أن هناك زيادة تبعث على القلق في أعداد الإصابات لدى دول تمكنت من السيطرة على تفشي الوباء لديها، مثل الأرجنتين وكولومبيا.

وأكدت أن انتشار الجائحة تسارع في دول أمريكا الوسطى، خاصة بليز التي سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة هذا الأسبوع، إضافة إلى الدومينيكان التي تفوق فيها عدد الإصابات جميع الحالات المسجلة في دول جزر الكاريبي الأخرى معا.

وأشارت إلى أن الضغط الذي يتعرض له قطاع الرعاية الصحية في تلك الدول بسبب الوباء يهدد بحدوث زيادة في أمراض أخرى كانت تحت السيطرة، مثل السل وفيروس نقص المناعة والتهاب الكبد.


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