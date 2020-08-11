محافظ البحيرة: توفير وسائل نقل لتوصيل المواطنين لأماكن الانتخاب

صرح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بأن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسي بمجمع دمنهور الثقافي برئاسته، وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز، مع تواجد عناصر من الشرطة والقوات المسلحة وكل الجهات المعنية؛ لتسهيل العمل والتجاوب في أي موقف.

وأضاف أنه تم المرور على كل اللجان العامة والتأكد من وصول المستشارين وانتظام العمل باللجنة العامة، والتأكد من توزيع المظاريف استعدادا للعملية الانتخابية، مع التنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين كل المقرات الانتخابية.

وأشار إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بمقرات اللجان الانتخابية، حيث تم تعقيم جميع اللجان اليوم تحت إشراف مديرية الصحة وعناصر مختصة من إدارة البيئة بالمحافظة، مع التزام جميع الموظفين والناخبين المتواجدين باللجان بارتداء الكمامات.

وأكد أنه تم توفير وسائل النقل اللازمة وكل الإجراءات المطلوبة لنقل المواطنين لأماكن الانتخاب بكل سهولة، مع توفير مظلات وأماكن انتظار للعمل على راحة الناخبين.

كما تم التأكيد على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وأطقم الجراحة؛ لمجابهة أي موقف طارئ، بالإضافة إلى تمركز الإسعاف بالقرب من المدارس لتقديم يد العون لأي مواطن.

وناشد الجميع النزول للإدلاء بأصواتهم وتأدية الواجب الوطني وتمثيل بلدهم في اختيار المرشح الأمثل لهم دون تدخل أو تحيز، حيث إن محافظة البحيرة تعد رائدة في ذلك ولها باع كبير في الانتخابات السابقة؛ مما يدل على مدى الوعي والفهم والثقافة.

يذكر أن الكتلة التصويتية بالبحيرة تبلغ 3 ملايين و949 ألفا و970 ناخبا بنسبة 6.36% من إجمالي عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية 711، وعدد اللجان العامة 18، وعدد اللجان الفرعية 923.