قاد حميد أحداد لاعب الزمالك والمعار إلى صفوف نادي الرجاء البيضاوي فريقه للارتقاء إلى صدارة الدوري المغربي بعد الفوز على حسنية أغادير بهدفين دون رد لحساب الجولة الـ21 من الدوري المغربي.

وسجل سفيان رحيمي الهدف الأول للرجاء في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، واستطاع أحداد إحراز الهدف الثاني للرجاء في الدقيقة 49 ليقود فريقه إلى اعتلاء صدارة الدوري المغربي من جديد بفارق نقطتين عن الوداد الرياضي الذي حقق الانتصار في مباراته بالأمس أمام أوليملبك خربيكة بثلاثة أهداف لهدفين.

بهذا الفوز، رفع الرجاء البيضاوي رصيده للنقطة 42 نقطة فيما تجمد رصيد حسنية أغادير عند النقطة 21 في المركز الـ14.

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه الرجاء المغربي بالدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا حيث ستُقام مباراة الذهاب يةم 25 من سبتمبر الجاري على ملعب المركب الرياضي، فيما ستُقام مباراة العودة على ستاد القاهرة الدولي في الثاني من أكتوبر المقبل.