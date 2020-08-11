 وزير الصحة الجزائري: نولي أهمية بالغة للحصول على اللقاح المضاد للكورونا - بوابة الشروق
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وزير الصحة الجزائري: نولي أهمية بالغة للحصول على اللقاح المضاد للكورونا

عبد الرحمن بن بوزيد
عبد الرحمن بن بوزيد
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 11 أغسطس 2020 - 10:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أغسطس 2020 - 10:28 م

أكد عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائري، اليوم الثلاثاء، اهتمام بلاده الجزائر البالغ لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19).

وتطرق بن بوزيد، خلال لقائه بسفير الصين بالجزائر لي ليانه اليوم الثلاثاء، إلى مدى جاهزية اللقاح الصيني المرتقب الذي قال السفير الصيني إنه سيكون جاهزا خلال الفترة القصيرة القادمة.

وأشاد السفير الصيني بالتعاون المثمر والمتميز بين البلدين والذي اتسم في بعده التاريخي الذي يعود إلى ستينيات القرن الماضي بتسجيل عدة محطات تبرز علاقة الصداقة من خلال المبادلات والبعثات العلمية والطبية.

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