هاجم حسام حسن، أسطورة الكرة المصرية، في حديث مطول صناع القرار في اتحاد الكرة، على خلفيه عدم وجوده على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي يوم 19 من شهر سبتمبر بالعام الماضي تولي حسام البدري تدريب الفراعنة.

وقال حسام حسن في تصريحات لقناة صدى البلد: " أقدر الجميع ولكن كان يجب على الإعلاميين الاستفسار عن سبب تأخر قيادتي للمنتخب، الجماهير كانت ترغب في وجودي أنا وإبراهيم على رأس الجهاز الفني للمنتخب ولكن صناع القرار في اتحاد الكرة، كان لهم رأي آخر".

وأضاف "المجموعة التي تدير الكرة المصرية، لا تليق بها، اتحاد الكرة السابق أقيل بسبب شبهات الفساد، وفوجئت بترشحهم في الانتخابات والقول أنهم سيفوزون بالتزكية، وهم لا يعرفون أي شيئا عن كرة القدم".

وأكمل :" علمت المبررات التي تم الاستناد عليها من وجهة نظرهم في ابعادي عن تدريب المنتخب أولها أنني عصبي، وماذا عن باق الأسماء التي كانت مرشحة كم مرة تعرضوا للإيقاف في مباريات الدوري".

وتابع: "كانوا يقولون إنه سيكون هناك صعوبة التعامل بيني وبين محمد صلاح؟ يجب أن يكون المدرب مقنع للاعبين، أحيانا لن يكون المدرب مقنعا للنجم الكبير لأنه لم يحقق نجاحات كبرى مع المنتخب".

وفي سياق آخر، تحدث حسام حسن عن موقفه الحالي من الأهلي.. قائلا "تحدث معي قائدي مصطفى عبده وقال لي إنه يريد ظهوري أنا وطاهر أبو زيد في الحلقات الأولى لبرنامجه من قناة النادي، أحرجت منه رغم عدم حبي للظهور إعلاميا. وافقت لأجل ولأجل النادي الأهلي".

وأتم "زكريا ناصف وأيمن شوقي لعبا لنادي الزمالك ولم ينجحا هناك ومتواجدين داخل النادي الأهلي، ما الفارق بينهما وبين حسام حسن وإبراهيم حسن؟ لا أحد سينسى التاريخ".