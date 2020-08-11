فتح لجان انتخابات الشيوخ بالإسكندرية

فتحت اللجنة رقم 144 بمدرسة السيدة نفيسة الرسمية لغات، شرقي الإسكندرية، أبوابها أمام الناخبين، في تمام الساعة 9.30 من صباح اليوم الثلاثاء، ضمن أول يومي عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 في الإسكندرية.

وترأس أعمال اللجنة الواقعة في نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبدى الإقبال عليها محدودًا في اللحظات الأولى، المستشار حازم نور، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا.

وعند دخول مقر مركز الإقتراع، رصدت الشروق، تواجد جهازي تعقيم ذاتي، وحرص الجميع على إرتداء الكمامات الواقية، ضمن الإجراءات الإحترازية، الرامية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

فيما تم تأمين اللجنة من الخارج، بواسطة قوات الشرطة تابعة لقسم شرطة ثالث المنتزه، حيث وُضِع شادر متوسط الحجم عند مدخلها، ليستظل الناخبين حال تزايد أعدادهم، وحرصًا على تطبيق التابعد الإجتماعي.

ويتواجد في الإسكندرية 395 مركزًا انتخابيًا، يضم 727 لجنة فرعية، بنطاق 18 قسم شرطة، لاستقبال 4 ملايين و51 ألفًا و709 ناخبًا يحق لهم التصويت، طبقا للكشوف الانتخابية.

ويتنافس 66 مرشحًا فرديًا، على 7 مقاعد، تُمثِل الدائرة رقم 25 ومقرها محافظة الإسكندرية، وقائمة "حزبية - ائتلافية" واحدة، هي: "القائمة الوطنية من أجل مصر" تمثل الدائرة الرابعة، وتضم قطاع غرب الدلتا، وهي محافظات: الإسكندرية "7 مقاعد"، والبحيرة "7 مقاعد"، ومطروح "مقعدًا واحدًا"، ويتطلب نجاح القائمة الحصول على 5% من إجمالي أصوات الناخبين.